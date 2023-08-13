Festivalde takla atan off-road aracı anbean kameraya yansıdı

ARTVİN - Artvin'de düzenlenen festivalde gösteri esnasında takla atan off-road aracı yürekleri ağza getirdi. Aracın takla atması ise anbean kameraya yansıdı.

49. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde off-road gösterileri yapıldı. Düzenlenen gösterilere Sivas Safari Off-Road Kulübünden pilot Osman Filiz ve yardımcı sürücü Burak Kabadayı katıldı. Araçları ile gösteri yaptıkları esnada bir tümsekten sekerek araçları takla attı, yürekler ağıza geldi. Aracın takla atması ile motor sporlarının ne kadar tehlikeli olduğu bir kaz daha görüldü. Fakat araçların güvenli olmasından ötürü pilot ve yardımcısının burnu bile kanamadı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.