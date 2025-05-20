Fes'te Uluslararası Kutsal Müzik Festivali'nde Sema Mukabelesi

Fes'te Uluslararası Kutsal Müzik Festivali'nde Sema Mukabelesi
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Fas'ın Fes şehrinde düzenlenen 28. Uluslararası Kutsal Müzik Festivali'nde İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu, Sema Mukabelesi ve Devran-ı Şerif icra etti. İlgiyle takip edilen etkinlikte 20 sanatçı sahne aldı.

Fas'ın kültürel mirasıyla öne çıkan tarihi şehri Fes'te bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Kutsal Müzik Festivali'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu, Bab Al Mekine sahnesinde Sema Mukabelesi ve Devran-ı Şerif icra etti.

Türkiye Cumhuriyeti Rabat Büyükelçiliği'nin ve Rabat Yunus Emre Enstitüsü'nün girişimleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Hava Yolları'nın destekleri ile Fes'teki düzenlenen festivalde sahne alan İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu'nun gösterisine ilgi yoğun oldu.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, Fes Uluslararası Kutsal Müzik Festivali Direktörü Abderrafie Zouiten, Rabat Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Reha Ermumcu, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı ve Konya Mistik Müzik Festivali Direktörü Ahmet Çalışır, THY Kazablanka Müdürü Seyfullah İlyas konseri takip edenler arasındaydı.

Binlerce izleyicinin takip ettiği konserde topluluktan 20 sanatçı sahne aldı. Baştan sona topluluğun postnişini Mehmet Fatih Çıtlak'ın yönettiği konser etkinliğinin sanat yönetmenliğini Yüce Gümüş üstlendi. Gösteride ney, kudüm, kanun ve ud gibi geleneksel enstrümanlar eşliğinde semazenlerin dönüşleri, izleyicilerde derin bir manevi etki bıraktı.

İki bölümden oluşan etkinlikte Sema Mukabelesi'nin ardından ve Devran-ı Şerif icra edildi. Bir saat 15 dakika süren etkinliğin sonunda izleyiciler Türkiye'den gelen topluluğu ayakta alkışladı.

Kaynak: AA / Enes Yıldırım - Güncel
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