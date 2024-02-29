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Ferizli Kaymakamı Türk Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu

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Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Türk Kızılay Ferizli Şubesi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi. Kampanyaya kurum müdürleri, personeller ve vatandaşlar da katıldı. Kaymakam Balcı, kan bağışının önemine dikkat çekerek, bir hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Türk Kızılay Ferizli Şube Başkanı Şeref Boztaş da destek verenlere teşekkür etti.

Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Ferizli Şubesi tarafından Halk Eğitim Merkezi bahçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanyaya Kaymakam Balcı'nın yanı sıra kurum müdürleri, personeller ve vatandaşlar da destek verdi.

Kan bağışı yapmanın önemine işaret eden Balcı, "Kan veren kişinin hem kendi sağlığına hem de hastanelerde kan bekleyen hastalara faydası olacak. Bir hayat kurtarılmasına sebep olacaktır. Kampanyaya katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Türk Kızılay Ferizli Şube Başkanı Şeref Boztaş da kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Öte yandan Türk Kızılay gönüllüleri, kan bağışına dikkati çekmek için öğrencilerle birlikte vatandaşlara broşür dağıttı.

Kaynak: AA / Güncel

Hasan Balcı Kızılay Balcı Sağlık Güncel Haberler

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