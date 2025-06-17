Ferizli'de Veda Yemeği ve Kadınlar Plajı Sezon Açılışı

Ferizli İlçe Kaymakamı Hasan Balcı ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serdar Koç'un tayini çıkması nedeniyle veda yemeği düzenlendi.

Fehmi Ata Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşma yapan Belediye Başkanı Mehmet Ata, görev süreleri boyunca ilçede üstün gayretle ve özveriyle çalıştıklarını, ilçenin gelişimine önemli katkıda bulunduklarını ve kalıcı izler bıraktıklarını kaydetti.

Adana Vali Yardımcılığına atanan Balcı ile Diyarbakır'a tayini çıkan Koç da birer konuşma yaptığı program, plaket takdimiyle sona erdi.

Kocaali Kadınlar Plajı ve Sosyal Tesisleri sezonu açtı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kadınlara özel inşa edilen Kadınlar Plajı ve Sosyal Tesisleri bugün sezon açılışını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, haftanın 6 günü Sakarya'dan ve çevre illerden gelen kadınlara ev sahipliği yapan Kadınlar Plajı, 20 bin metrekare alan üzerinde plajı, yüzme havuzu, oyun grupları, yürüyüş yolları, spor ve yeşil alanları, kafeteryası ile bu sezon da binlerce misafirini ağırlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Kadınlara özel olarak inşa edilen Kocaali Sosyal Tesislerimiz 17 Haziran Salı itibariyle yeni sezonunu açtı. Karadeniz bölgesinde bir ilk olma özelliğini taşıyan tesisimiz bu yılda yaz boyunca kadın vatandaşlarımızın uğrak mekanı olmaya devam edecektir. Kadınlara özel olarak inşa edilen tesis ile ilgili vatandaşlarımız 0549 454 94 65 numaralı hattan detaylı bilgi alabilirler." ifadeleri kullanıldı.

"Toprak Analizi" eğitimleri ve başvuruları başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince toprak analizi hizmeti için eğitim seminerleri ve başvuru süreci başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce çiftçilere destek olmak, üretimde kalite ve verimliliği artırmak için bilimsel tekniklerle "Toprak Analizi" hizmetine başlayacaklarını açıklamıştı.

Bugün ise Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen seminerde Tarımsal Hizmet Dairesi Başkanlığınca, muhtarlara ve çiftçilere toprak analizin amacı, gübre kullanımı, analizin nasıl yapılacağı ve kayıt süreciyle ilgili bilgi verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Toprağımızda bulunan besin maddesini saptamak, yetiştirilecek bitkinin ihtiyaç duyduğu gübrelerin cins ve miktarını ortaya koymaktır. Karlı ve doğru bir gübreleme, gübrenin en uygun zaman ve doğru şekilde uygulanması ile yapılabilir. Bu açıdan gübrelemeden başarı sağlanması ve verimin artırılması için toprak analizi şarttır. Dolayısıyla tüm çiftçilerimize mutlaka toprak analizi yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet sunmaya başladık. www.sakarya.bel.tr adresinden hizmetimizin ayrıntılarına ulaşabilir ve analiz için kayıt başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Lokasyonların belirlenmesinin ardından uzman ekiplerimizin sahada tespitlerine başlayacak."