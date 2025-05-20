Ferizli'de Ortaokul Öğrencileri Bilim Fuarı'nda Projelerini Sergiledi

Ferizli'de Ortaokul Öğrencileri Bilim Fuarı'nda Projelerini Sergiledi
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Ferizli'de Gölkent Ortaokulu'nda gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda ortaokul öğrencileri, hazırladıkları 16 projeyi sergileyerek bilimsel düşünme ve üretme becerilerini tanıttı. Etkinliğe yerel yöneticiler ve veliler de katıldı.

Ferizli'de ortaokul öğrencileri, projelerini TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergiledi.

Gölkent Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi. Fuarda öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma ve üretme becerilerini yansıttığı projeler sergilendi.

Öğrenciler, hazırladığı 16 projeyi, stantları ziyaret edenlere tanıttı.

Fuarının açılış törenine Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, Milli Eğitim İlçe Müdürü Soner Yılmaz, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Sakaryalı arıcılar, "Dünya Arı Günü"nü öğrencilerle kutladı

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği üyeleri, "Dünya Arı Günü"nü öğrencilerle kutladı.

Arıların önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Hendek ilçesi Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler yaptıkları resimleri sergiledi.

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, AA muhabirine, öğrencilerin arıyla, çiçekle, balla ve Dünya Arı Günü ile alakalı resim yapıp şiirler yazdığını belirterek, "Burada dereceye girenlere ödüllerini verdik. Dünya Arı Günü'nde arıya ve bala dair bilgilendirmeler yaptık." dedi.

Arıcılar Günü'ne dair resim çizen Ecrin Koşar, arıları tanıdıklarını, bilgi aldıklarını anlatarak, "Arıların çok önemli olduğunu öğrendim. Bal yaptıklarına, balların bizim için çok iyi olduğuna, her hastalığa iyi geldiğini öğrendim." diye konuştu.

Programın sonunda Sakarya Arıcılar Birliği tarafından öğrencilere bal dağıtıldı, ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel
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