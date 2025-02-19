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Ferizli'de 'Aile Yılı' Etkinliği Düzenlendi

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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 'Aile Yılı' etkinliği kapsamında, kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi ve geleneksel keşkek ikram edildi. Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, etkinliklerin kültürel birliğin sağlanması açısından önemine değindi.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde "Aile Yılı" etkinliği gerçekleştirildi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin sergi salonundaki etkinlikte, Ferizli Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezi kursiyerlerinin el emeğiyle yaptıkları ürünler sergilendi, yapılan keşkek ikram edildi.

Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, ilçede düğün, bayram, asker uğurlaması ve mevlütlerde yapılan geleneksel Türk mutfağı lezzeti keşkekten bahsetti.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Balcı, "2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında kursiyerlerin hazırladığı keşkek ve diğer ürünler ikram edildi. İlçemiz ve çevre ilçelerimizde Balkanlardan ve diğer bölgelerden gelen farklı kültürlerin birlik beraberlik içinde yaşatılması için sosyal derneklerin de fikirlerini alarak daha kapsamlı şekilde etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz, Halk Eğitim Müdürü Sedat Çaylak ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel
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