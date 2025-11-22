Haberler

Ferizli Açık Cezaevinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 123 Hükümlü Hastaneye Kaldırıldı

Ferizli Açık Cezaevinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 123 Hükümlü Hastaneye Kaldırıldı
Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki açık cezaevinde akşam yemeği sonrası 123 hükümlü gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Akşam yemeğinde dağıtılan konserve balık sonrası hastalanan hükümlüler, sağlık kontrolüne alındı.

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde bulunan açık cezaevinde akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 123 hükümlü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Ferizli ilçesinde bulunan Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. İddiaya göre, hükümlülere akşam yemeğinde hazır konserve balık dağıtıldı. Yemeğin ardından çok sayıda hükümlü, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle cezaevinin revirine başvurdu. Rahatsızlananların sayısı 123'e ulaşınca, cezaevi yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Zehirlendiğinden şüphelenilen 123 hükümlü, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Toplu gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine akşam yemeğinde dağıtılan gıdalardan numune alınarak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderildi. Hükümlülerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haberler.com
