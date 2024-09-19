Ferit Şenyaşar: 'Adaletin tecelli etmesini engelleyenler zulme ortak oluyor'

(TBMM)- Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, annesi Emine Şenyaşar ile birlikte TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Altı yıldır kimseden bir ses çıkmıyor. İktidar partisinden bir yetkili çıksın açıklama yapsın, 'anne haksızdır ve eski milletvekilimiz hastanede böyle bir insanlık suçu işlemedi böyle bir katliam yapmadı' desin. Adaletin tecelli etmesini engelleyenler de bu zulme ortak oluyor" dedi.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına adalet nöbetini TBMM'de sürdüren anne Emine Şenyaşar da katıldı. Ferit Şenyaşar, basın toplantısında, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra öldürülmüş olarak bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Şenyaşar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Narin Güran'ın cinayetinin aydınlatılacağına dair sözlerine inanamadıklarını söyleyen Şenyaşar, annesini işaret ederek; "Bunun kanıtı da bir anne ve elindeki fotoğrafta bulunan eşi ve iki oğludur" dedi.

Ferit Şenyaşar sözlerine şöyle devam etti:

"Güvenlik kayıtları savcılığa teslim edilmiyor ve bu haksızlığı kabul etmeyen bir anne var. Bu anne 846 gün Urfa Adliyesi'nin önünde adalet aradı. 126 gün Adalet Bakanlığı'nın önünde eylem yaptı. Bu anne son çare olarak da 29 gündür TBMM'ye çağrıda bulunuyor, bu zulmün son bulmasını istiyor. Annenin talebi 'yargıya müdahale edin' şeklinde olmayacak, var olan zulmün bitmesini istiyor. Annenin mücadelesinde haklı olduğunu herkes devlet de hükümet de kabul etti. Haklı olmak yetmiyor, adalet sağlanmadığı için zulüm devam ediyor. İktidar partisinin bir milletvekili çıksın bir açıklama yapsın, bunu istiyoruz. Altı yıldır kimseden bir ses çıkmıyor. İktidar partisinden bir yetkili çıksın açıklama yapsın, 'Anne haksızdır ve eski milletvekilimiz hastanede böyle bir insanlık suçu işlemedi, böyle bir katliam yapmadı' desin. Adaletin tecelli etmesini engelleyenler de bu zulme ortak oluyor."

Şenyaşar, annesi Emine Şenyaşar'ın dün Meclis'e girişte polisler tarafından engellendiğini belirterek, "Anne Meclis'te eyleme devam ettiği sürece adaletten, yargının bağımsızlığından kimse bahsetmesin. Annenin Meclis'ten talebi; hastanede eşimi ve iki oğlumu gözümün önünde katledenler iktidarın gölgesinde dışarıda geziyor. Annenin talebi, tutuklu bulunan oğlunun serbest bırakılması" dedi.

Emine Şenyaşar da altı yıldır karda ve yağmurda adalet talebinde bulunduğunu ve cezaevindeki oğlu serbest bırakılıncaya kadar nöbetine devam edeceğini söyledi.