Feribot Seferleri İptal Edildi

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale'de boğazlar ve adalar hattında yolcu taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, yoğun sis nedeniyle Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferlerinin geçici süre ile durdurulduğunu açıkladı.

Cemhan ŞEN-Orhan AKTUĞ/ LAPSEKİ, (Çanakkale),