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Feribot Seferleri İptal Edildi

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Çanakkale'de boğazlar ve adalar hattında yolcu taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, yoğun sis nedeniyle Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferlerinin geçici süre ile durdurulduğunu açıkladı.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale'de boğazlar ve adalar hattında yolcu taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, yoğun sis nedeniyle Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferlerinin geçici süre ile durdurulduğunu açıkladı.

Cemhan ŞEN-Orhan AKTUĞ/ LAPSEKİ, (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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