Feribot Seferleri İptal Edildi
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Çanakkale'de boğazlar ve adalar hattında yolcu taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, yoğun sis nedeniyle Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferlerinin geçici süre ile durdurulduğunu açıkladı.
FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Çanakkale'de boğazlar ve adalar hattında yolcu taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, yoğun sis nedeniyle Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferlerinin geçici süre ile durdurulduğunu açıkladı.
Cemhan ŞEN-Orhan AKTUĞ/ LAPSEKİ, (Çanakkale),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel