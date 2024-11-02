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Feribot İskelesinde Denize Düşen Kedi Kurtarıldı

Feribot İskelesinde Denize Düşen Kedi Kurtarıldı
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki feribot iskelesinde denize düşen kedi, iskele personeli tarafından balık kepçesi ile kurtarıldı ve doğal ortamına bırakıldı.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesindeki feribot iskelesinde denize düşen kedi, iskele personeli İsmail Çalışkan tarafından balık kepçesiyle kurtarıldı.

Olay, 07.30 sıralarında Lapseki ilçesindeki GESTAŞ Feribot İskelesi'nde meydana geldi. İskelede çalışan personel bir kedinin denize düştüğünün fark etti. Personel daha sonra iskelede bulunan balık kepçesiyle kediyi denizden çıkardı. Kedi, daha sonra doğal ortamına bırakıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Fuat SERTDEMİR/ LAPSEKİ, (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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