AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, vatandaşlarla iftar yaptı

Güncelleme:
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, düzenlediği iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekti.

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, vatandaşlarla iftar yaptı.

Nasıroğlu, Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen iftar programında, vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşlarla orucunu açan Nasıroğlu, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı.

Ramazanın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu belirten Nasıroğlu, aynı sofrada buluşmanın gönül köprülerini güçlendirdiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Işık
