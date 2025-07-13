Ferhat Göçer Van'da Konsere Çıktı

Şarkıcı Ferhat Göçer, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.

Atatürk Kültür Parkı'nda organize edilen konsere, müzikseverler ilgi gösterdi.

Konserde hayranlarıyla buluşan Göçer, sevilen eserlerini seslendirdi.

Hayranlarının da şarkılarına eşlik ettiği Göçer, konsere katılanlara teşekkür etti.