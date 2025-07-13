Ferhat Göçer Van'da Konsere Çıktı

Ferhat Göçer Van'da Konsere Çıktı
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Şarkıcı Ferhat Göçer, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'da sahne aldı. Konsere katılan müzikseverler, Göçer'in sevilen eserlerine eşlik etti.

Şarkıcı Ferhat Göçer, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.

Atatürk Kültür Parkı'nda organize edilen konsere, müzikseverler ilgi gösterdi.

Konserde hayranlarıyla buluşan Göçer, sevilen eserlerini seslendirdi.

Hayranlarının da şarkılarına eşlik ettiği Göçer, konsere katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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