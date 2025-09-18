Oyuncu, yönetmen, senarist ve seslendirme sanatçısı Ferdi Merter'in vefatının üzerinden 7 yıl geçti.

İstanbul'da 19 Haziran 1939'da dünyaya gelen Ferdi Merter Fosforoğlu, bir yaşındayken rol aldığı "Tosun Paşa" filmiyle sinemayla tanıştı.

Sanatçı, babası Renan Fosforoğlu ve annesi Muazzez Arçay'ın izinden gitti.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu'nun da ağabeyi olan sanatçı, 1952'de "Dağların Kızı" filminin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Çocuk ve genç oyuncu olarak 20'ye yakın filmde oynayan Merter, İstanbul'da 1958'e kadar süren sinema, dublaj ve tiyatro çalışmalarına imza attı.

Sanatçı İtalyan Lisesini bitirdi ve 1959'da Ankara Devlet Konservatuvarına kaydoldu.

Sivas'ta 1963'te askerliğini yapan sanatçı, 1965'te Cansın Hanım ile evlendi. Çiftin kızı Almula Merter 1966, oğlu Teymuralp Merter ise 1970'te dünyaya geldi. Emeklilik dolayısıyla Devlet Tiyatrolarından 1983'te ayrılan usta oyuncu, yaklaşık 2 yıl sonra kuruma döndü.

Merter, tiyatroda 1962-2004 arasında farklı zamanlarda oyuncu, yönetmen, edebi kurul üyesi, disiplin kurulu üyesi, baş rejisör ve sanat yönetmeni olarak görev aldı.

Bir süre Devlet Tiyatroları Çalışanları Derneği (DETÇA) Genel Başkanlığını da üstlenen sanatçı ayrıca Tiyatro Yazarları Derneği Başkanlığı, Türkiye Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Ferdi Merter Sanat Akademisi ve Çığır Sahne'yi kurdu

Almula Merter ile 2004'te Ferdi Merter Sanat Akademisi'ni ve Çığır Sahne'yi kuran oyuncu, 2012'ye kadar "Akvaryum", "Barbaros Hayrettin" ve "Madalyon" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda oyun yönetti.

"Lise ve Dengi Okullara Tiyatro", "İlköğretim Okullarına Tiyatro", "Zincir", "Ateşte Semaha Durmak" ve "Tiyatro Tiyatro Tiyatro" isimli kitapları kaleme alan Merter, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitmenlik yaptı.

Devlet Tiyatroları çatısı altında 2008'e kadar 30'dan fazla oyunda rol alan Merter, vefatından kısa bir süre önce verdiği röportajda, "En önemli tutkum topluma insanı anlatmak, insanın yüceliğini ve gücünü ortaya çıkarmaktır. 79 yaşındayım, kendimi bildim bileli, sanatımı ve toplumsal görevlerimi ön planda tutarak yaşadım, yazdım, sahneye koydum, oynadım. 79 yıldır böyle oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Ferdi Merter, Şubat 2018'de evinde düşerek kalçasını kırdı ve geçirdiği operasyonun ardından 2 Mayıs 2018'de yoğun bakıma alındı. Uzun süren tedavinin ardından 19 Eylül 2018'de, 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Usta oyuncunun rol aldığı sinema filmi ve dizilerden bazıları şöyle:

"Beyefendi'ye Bir Yalancı Aranıyor", "Anadolar", "Genç Osman", "Cengiz Han'ın Bisikleti", "Kuğular Şarkı Söylemez", "Barbaros Hayrettin", "Yanlışlık" "Silahlar ve Melekler", "İhtiras Kurbanları", "Asi Evlat", "Ayrı Dünyalar", "Turist Ömer Uzay Yolunda", "Şeytan", "Kurt ve Kuzu", "Kuruluş / Osmancık", "Kurtuluş", "Cumhuriyet", "Acı Hayat", " Kaptan", "Kurtlar Vadisi Pusu", "Kolpaçino: Bomba", "Vay Başıma Gelenler 2,5" ve "Kiralık Aşk"

Usta oyuncunun rol aldığı tiyatro oyunlarının bazıları da şunlar:

"Kral Oidipus", "Büyük Jüstinyen", Göç", "Dumanlıda Telaki Var", "Juls Sezar", "Buzlar Çözülmeden", "Dünyanın Düzeni", "İstanbul Efendisi", "My Fair Lady", "IV. Hanry", "Deli İbrahim", "Çınar Dede ile Ihlamur Nine", "Meçhul Asker ve Karısı", "Lisistrata", "IV. Murat", "Becket Yahut Tanrılarının Şerefi", "Yanlışlıklar Komedyası", "Akın", Bağdat Hatun", Kedi Oyunu", "Pas Pas", "Aman Bana Bir Eğlence"