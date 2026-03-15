Fenomen Ayşegül'ün ölümüne 'cinayet' diyen arkadaşı gözaltına alındı

İşte Benim Stilim yarışma programıyla tanınan moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan’ın (27), evinde ölü bulunmasına ilişkin 2 şüphelinin sosyal medya hesabından yanıltıcı bilgi paylaştığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yanıltıcı bilgiyi paylaşan kişilerin kimliği tespit edildi. B.Ö. ve S.P. isimli şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

"AYŞEGÜL CİNAYETE KURBAN GİTTİ" DEMİŞTİ

Genç fenomenin evinde ölü bulunmasından kısa süre önce sosyal medya hesabının hikaye bölümüne bir veda notu paylaştıktan sonra evinde ölü bulunmuş ve arkadaşı S.P. genç kadının bıraktığı notun kendi el yazısı olmadığını, intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini iddia etmişti.

