Fenerbahçe Üniversitesi İlk Ulusal Kısa Film Festivali'ni Tamamladı

Fenerbahçe Üniversitesi İlk Ulusal Kısa Film Festivali'ni Tamamladı
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Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen ilk Ulusal Kısa Film Festivali sona erdi. Festivalde dereceye giren yapımlar ödüllerini aldı, sinema tutkunları bir araya geldi.

Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Ulusal Kısa Film Festivali" sona erdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, festival, üniversitenin B Blok Konferans Salonu'nda yapılan film gösterimleri, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla sinema tutkunlarını bir araya getirdi.

Festivalin sonunda Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Kanca'nın katılımıyla gerçekleştirilen törende, ön değerlendirme sonucu finalist olan 35 film arasından dereceye giren yapımlar ödül aldı.

Öğrenci kategorisinde "En İyi Kurmaca Kısa Film" Korhan Topçu'nun "Gözlerin" filmi seçildi.

"Kurmaca Kısa Film" mansiyon ödülü İsmail Hakkı Koçak'ın "220" filmine, "En İyi Belgesel Kısa Film" ödülü Betül Benli'nin "Nasrin" filmine, "Belgesel Kısa Film" mansiyon ödülü Gnamiem Axell Landry Kablan ve Abubakar Abbas Dhakaba'nın "Sınırsız Hayal" filmine, "En İyi Yapay Zeka ve Animasyon Kısa Film" ödülü Berkay Ellek'in "Beyaz Güvercin" filmine, "Yapay Zeka ve Animasyon" kategorisinde de mansiyon ödülü Rojin Aslan Vesek'in "Kıyıda" filmine verildi.

Profesyonel kategori ödüllerinde "En İyi Kurmaca Kısa Film" Umut Şilan Oğurlu'nun "Dilan Hakkında Konuşmalıyız", "Kurmaca Kısa Film" mansiyon ödülü Atakan Yılmaz'ın "Merhaba Anne, Benim, Lou Lou", "En İyi Belgesel Kısa Film" Hasan Ete'nin "İyi Ölüm", "Belgesel Kısa Film" mansiyon ödülü Kadircan Arabacı'nın "Buzun Ruhu" filminin oldu.

Festivalin ana jürisinde Nefes Polat, Emre Pekçakır, Kübra Kip, Deniz Işın ve Dr. Öğr. Üyesi Pınar Tınaz; öğrenci kategorisinde ise Prof. Dr. Neşe Kars Tayanç, Hakan Karsak ve Fırat Özeler yer aldı.

Genç sinemacıların desteklenmesi ve sinema kültürünün yaygınlaştırılması amacını taşıyan festival, direktör Doç. Dr. Deniz Telek ve düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Gülay Öztürk'ün liderliğinde gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
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