Fenerbahçe tribün liderine eylem hazırlığı iddiasıyla 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde "Baron" lakabını kullanan Yusuf Can Güngör'ün talimatıyla Cem Gölbaşı'na yönelik eylem gerçekleştirmek üzere Adana'dan İstanbul'a geldiği belirlenen İbrahim Çiftçi'nin, 31 Ekim'de Beyoğlu'nda yakalandığı belirtilmişti.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 uzatılmış şarjör ve 1 otomatik tabanca ele geçirilmiş, soruşturma kapsamında Çiftçi'nin Gaziantep'ten İstanbul'a eylem gerçekleştirmek amacıyla gelen 3 şüpheliyle Esenyurt'ta bir hücre evinde kaldığı belirlenmişti.

Eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen şüpheliler Cihan Can Gökkuş, Abdulkadir Demir ve Orhan Bozan gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin eylemde kullanmayı planladıkları silahları Çınar Aksoy'dan temin ettiklerinin belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda söz konusu şüpheli de yakalanmış, ikamette yapılan aramada 1 uzun namlulu piyade tüfeği ve 200 fişek ele geçirilmişti.

Açıklamada, şüphelilerin ilk beyanlarından Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları ancak uygun koşulların oluşmaması üzerine eylemden vazgeçtikleri kanaatine varıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA