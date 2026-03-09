Haberler

Fenerbahçe, Samsunspor'u 3-2 Mağlup Etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Guendouzi, Nene ve Cherif kaydederken, Samsunspor'un tek golü Mouandilmadji'den geldi.

(İSTANBUL) - Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin gollerini Guendouzi, Nene ve Cherif kaydederken, Samsunspor'un golü Mouandilmadji'den geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 57'ye yükseltirken, Samsunspor 32 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanına çıkacak; Samsunspor ise Kayserispor'u konuk edecek.

Kaynak: ANKA
