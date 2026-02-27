Haberler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Veda Etti

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanşında Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti ancak toplamda 4-2'lik skorla turnuvaya veda etti.

(İSTANBUL) - UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanşında Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ilk maçtaki 3-0'lık yenilginin ardından toplamda 4-2'lik skorla turnuvaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, İngiltere'de Nottingham Forest'a konuk oldu. İlk maçta Kadıköy'de rakibine 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, rövanş mücadelesini City Ground'da oynadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 22. dakikada Sidiki Cherif'in pasında savunmadan seken topu filelere gönderen Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti. İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan temsilcimiz, ikinci yarıya da hızlı başladı. 48. dakikada kazanılan penaltı atışında bir kez daha topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı.

Üçüncü gol için baskısını artıran Fenerbahçe, aradığı golü bulamayınca kalesinde tehlike yaşadı. 68. dakikada sağ kanattan Aina'nın yaptığı ortaya ceza sahası sol çaprazında Hudson-Odoi'nun sol ayağıyla yaptığı vuruş uzak köşeden ağlarla buluştu. Bu golle ev sahibi ekip farkı bire indirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ancak ilk maçta alınan 3-0'lık mağlubiyet nedeniyle toplam skorda 4-2 geride kalan sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'ne veda etti. Nottingham Forest ise adını son 16 turuna yazdırdı.

Kaynak: ANKA
