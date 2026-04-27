Fenerbahçe'de Tedesco Dönemi Sona Erdi

Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve teknik heyetiyle yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, Sportif Direktör Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi ile de ayrılık kararı alındığını açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda teknik yapılanmaya ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp, Tedesco, Özek ve Çelebi'ye kulübe yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederek, kariyerlerinde başarı diledi.

Fenerbahçe, sezonun kalan maçlarında takımın başında Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle'nin sahaya çıkacağını duyurdu.

Kaynak: ANKA
