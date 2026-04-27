Fenerbahçe'de Tedesco Dönemi Sona Erdi

(İSTANBUL) - Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve teknik heyetiyle yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, Sportif Direktör Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi ile de ayrılık kararı alındığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, Tedesco, Özek ve Çelebi'ye kulübe yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederek, kariyerlerinde başarı diledi.

Fenerbahçe, sezonun kalan maçlarında takımın başında Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle'nin sahaya çıkacağını duyurdu.

Kaynak: ANKA