Sadettin Saran: "Adli Tıp Kurumu Test Sonucunda Pozitif Çıktığı İddia Edilen Maddeyi Hayatım Boyunca Kullanmadım"

(İSTANBUL) Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılıp Adli Tıp Kurumu tarafından kan, saç, idrar, tırnak örnekleri alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın test sonucunun belli olduğu belirtildi. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen rapora göre Saran'ın saç örneğinde "kokain ve metaboliti benzoilekgonin" saptandı. Kan, idrar ve tırnak örneklerindeyse, uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da ilaç etken maddeleri tespit edilmedi. Gelişme üzerine Saran, "Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır. Yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim" açıklamasını yaptı.

Saran, test sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklamada bulundu, "Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır. Yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim" diyen Saran yeniden test yapılması yönünde savcılığa resmi başvuruda bulunacağını, ayrıca ilgili testleri uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında da yaptıracağını belirtti. Saran, "Özellikle vurgulamak isterim ki; gerçeğin bilimsel yöntemlerle, evrensel standartlara uygun biçimde ortaya konulmasından hiçbir çekincem bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, soruşturma hakkında gizlilik kararı bulunmasına rağmen Adli Tıp Kurumu'nun savcılığa göndermiş olduğu bilgilerin "sabahın ilk saatlerinden itibaren eş zamanlı ve koordineli bir şekilde bazı mecralarda yayımlanmış olması"na dikkat çeken Saran, "Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına; sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına olan inancım tamdır" dedi.

"Bu sabah kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır. Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir. Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim.

Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir. Bununla birlikte, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en hızlı şekilde yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Bir kez daha ve özellikle vurgulamak isterim ki; gerçeğin bilimsel yöntemlerle, evrensel standartlara uygun biçimde ortaya konulmasından hiçbir çekincem bulunmamaktadır.

Öte yandan, hakkında gizlilik kararı bulunan bir dosyaya ait olduğu belirtilen bilgilerin, test sonucunun çıktığı iddia edilen sabahın ilk saatlerinden itibaren eş zamanlı ve koordineli bir şekilde bazı mecralarda yayımlanmış olması ayrıca dikkatle değerlendirilmesi gereken ciddi bir durumdur. Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına; sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına olan inancım tamdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"