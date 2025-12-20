Haberler

Uyuşturucu Soruşturması Kapsamında İfade Veren Saadettin Saran Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Yurtdışında bulunduğu sırada başlatılan soruşturmada, Saran'a yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında "uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" iddialarıyla ifadeye çağrılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran gece yarısı Milano'dan İstanbul'a döndü. Sabah saatlerinde de ifade için adliyeye gitti. Öğle saatlerinde saç ve kan örneği için Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Saran, akşam saatlerinde yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran'ın evinde dün akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında arama yapılmıştı. Saran, o saatlerde transfer görüşmeleri kapsamında İtalya'nın Milano kentinde bulunuyordu. İfade vermek için gece yarısı yurda dönen Saran'ın uçağı Atatürk Havalimanı'na indi. Kendisini karşılayan, "Dik dur eğilme Fenerbahçe seninle" sloganları atan taraftarlara teşekkür etti.

Sabah saatlerinde adliyede idi

Saadettin Saran sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne geldi. Saran, öğle saatlerinde de savcılık kararıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada saç ve kan testi için örnek veren Saran ardından yeniden adliyeye getirildi. Aynı saatlerde de, önceki gün tutuklanan sunucu Ela Rümeyse Cebeci de cezaevinden adliyeye getirildi, ek ifadesine başvuruldu.

Yurt dışı çıkış yasağıyla serbest

İfadelerin tamamlanmasının ardından savcılık Sadettin Saran'ı "uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik de talep doğrultusunda karar verdi. Sunucu Cebeci yeniden cezaevine gönderildi.

Kararın ardından Fenerbahçe yöneticileri de adliyeden ayrıldı.

Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
