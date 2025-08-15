Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada'da Meryem Ana İçin Ayin Yaptı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen Meryem Ana anısına ayine katılarak, dünya barışı ve sağlıklı yaşam için dualar etti.

Patriğin, doğum yeri olan Zeytinli köyündeki tarihi Aya Yorgi Kilisesi'nde yönettiği ayine, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis, yurt dışından despot ve papazlar ile adada yaşayan Rumlar katıldı.

Kilise girişinde mum yakan katılımcılar, dünya barışı ve sağlıklı bir yaşam için dua etti.

Köydeki etkinlikler kapsamında bu akşam yemek ve eğlence yapılacak.

Katılımcılar, her yıl 15 Ağustos'ta adada bir araya geliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Efe Kansu - Güncel
