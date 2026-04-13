Kocaeli'de fenalaşan sürücüyü jandarma hastaneye yetiştirdi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fenalaşan 64 yaşındaki sürücüye jandarma ekibi zamanında müdahale etti. Sürücü, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fenalaşan sürücünün yardımına jandarma ekibi yetişti.

Çarşı Mahallesi'nde görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı motosikletli asayiş timi, yol kenarındaki otomobilde bulunan sürücü Hasan Çelik'in (64) durumundan şüphelendi.

Yaptıkları kontrolde Çelik'in fenalık geçirdiğini gören ekip, harekete geçti. Aracın sürücü koltuğuna oturan jandarma personeli, Çelik'i Kandıra Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Çelik'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay anı ise motosikletin kamerası tarafından kaydedildi.

Öte yandan Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, jandarma personeline başarı belgesi verdi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım
