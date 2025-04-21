Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu

Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu! Mezar taşına kadar düşünmüş
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

PKK elebaşı Öcalan'dan dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder mesajı
Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

Devlet Bahçeli'den yeni görüntü! Paylaşıma düşülen not çok manidar
2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar

Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde karar! Sanıklara ceza yağdı

Fen ve Teknoloji Lisesi'nde 'Beyin, Eğitim, İstikbal' Konferansı

Fen ve Teknoloji Lisesi'nde 'Beyin, Eğitim, İstikbal' Konferansı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji Lisesi'nde düzenlenen konferansta Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, öğrencilere gelecekteki hedeflerini belirlemeleri ve hayata katkı sağlamaları gerektiğini vurguladı.

Trabzon Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji Lisesi'nde "Beyin, Eğitim, İstikbal" konulu konferans gerçekleştirildi.

Okulun toplantı salonunda organize edilen konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, öğrencilere gelecekteki hedeflerini şimdiden belirleme tavsiyesinde bulundu.

Ailelerin çocuklarını temel bilimlere de yönlendirebileceklerini ifade eden Prof. Dr. Aydın, "Beyinde imkansız diye bir şey yok. Eğer hayal ediyorsanız başarırsınız. Ütopya sahibi olmak zorundasınız. Çocuğa neyi empoze ederseniz çocuk odur. Çocuk hayalidir, hayali ne ise odur." ifadelerini kullandı.

Aydın, insanların hayata katkı sağlaması gerektiğine işaret ederek, "Çünkü bizim bu aleme gelmemizin esas sebebi hayata katkı sağlamaktır. Hayata biz katkı sağlamıyorsak da hayata katkı sağlayacak evlatlar yetiştirmektir. Eğer hayata katkı sağlayacak evlatlar yetiştirirsek o zaman hayata katkı sağlamış oluruz." dedi.

Kur'an-ı Kerim'in insanlar için önemli işaretler içerdiğine değinen Aydın, "Biruni derki, 'beni bilim adamı yapan Kur'an'daki ayettir'. Ali İmran Suresi'nin 191. ayetidir. Bu ayet kuantum fiziğinin temelini oluşturuyor. Biruni ne zaman doğdu? 973'te ve 1048'de öldü. Bin sene önce ve ciltlerce kitap yazdı." diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title