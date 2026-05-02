Felç sonrası çini sanatıyla hayata sarıldı

ANKARA'da, pandemi döneminde beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçiren Oya Çeliker (80), 2 yıllık fizik tedavi sürecinin ardından çini sanatıyla yeniden hayata sarıldı. Çini kursunda el ve parmak becerilerini yeniden kazanan Çeliker, konuşma ve hafıza sorunlarını da büyük ölçüde aşarak, ürettiği el emeği eserlerini sergilemeye başladı.

Oya Çeliker, 2021'de yüksek tansiyon rahatsızlığına bağlı beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdi. Denge ve görme kaybı yaşayan, yürüyemeyen ve konuşmakta güçlük çeken Çeliker, 2 yıl fizik tedavi gördükten sonra yeniden yürümeye ve konuşmaya başladı. Çeliker'in bilişsel sorunları ile depresyonu ise devam etti. Çeliker, doktorların önerisiyle motor becerilerini geliştirmesi ve zihinsel olarak güçlenmesi için geçmişte de uğraştığı çini sanatına yöneldi. 2024'te Ankara Altındağ'da bulunan Ulucanlar Sanat Sokağı'ndaki atölyede çini kursuna başlayan Çeliker, el ve parmak becerilerini yeniden kazandı. Konuşması, hafızası ve genel motor becerileri gelişen Çeliker, bu süreçte de birçok eser ortaya çıkardı. Çeliker'in eserleri, çeşitli sergilerde yer aldı.

'SANATIN İYİLEŞTİRİCİ YÖNÜNÜ GÖRDÜM'

Oya Çeliker, rahatsızlığı sonrası ellerini tutamaz ve yürüyemez hale geldiğini söyleyerek, "Doktorlarımızın da önerisiyle geçmişte de uğraştığım çini sanatına dönmeye karar verdim. Elimden geldiği kadar ufak tefeklerden başladık. Geçmişte hiç hareket edemiyordum ve yataktan zor kalkıyordum. 2 kişi koluma giriyordu. Kursa başladığımdan bu yana yavaş yavaş ve zahmetsiz yürüyebiliyorum. Evde yalnız kalabiliyorum. Bu sanatla el fonksiyonlarımda gelişme oldu ve rahatladığımı hissettim. Zihnim daha aydınlık oldu. Eskisi gibi karamsar değilim. Her şeyden evvel bu karamsarlığımı geçirdiğime çok seviniyorum. Gözüm de iyi görmüyordu. Çiniye başlayınca gözlerimi de iyileştirdi. Ellerim eskisi kadar titremiyor ve eserlerimi yavaş yavaş yapıyorum. Yaptığım işin sonuna gelince hocam hepsini kontrol ediyor ve eksiklerimi tamamlıyor. Sanatımı icra ederken çok mutlu oluyorum. O kadar dalıyorum ki hiçbir şey hatırlamıyorum. Yaşım 80, hala, 'Biraz daha yapayım' diye çaba sarf ediyorum. Benim gibi sorunlar yaşayanlar pes etmesinler, 'Aman boş ver' demesinler. Benden daha iyi olsunlar. Sanatın iyileştirici yönünü gördüm ve bu yüzden de mutluyum" ifadelerini kullandı.

'HAYATA SANATI İLE TUTUNUYOR'

Oya Çeliker'in kurstaki eğitmeni Hikmet Türker ise sanatın motor becerilerinin gelişimine katkı sağladığını söyleyerek, "Oya Hanım ile birlikte nezih işler çıkarmaya çalışıyoruz. Doktorlarının önerisi üzerine tedavi süresince bayağı güzel yol aldı burada. Fiziksel olarak büyük bir rahatsızlık geçirdi Oya Hanım. Bununla birlikte işlerinde teknik olarak düşüş oldu ama boyama olayı hala çok güzel. Buna asılması, sevmesi ve rahatlaması beni çok mutlu etti. Zaten çinide dokunduğunuz şey toprak. İnsanı otomatik olarak rahatlatıyor. Sohbetle beraber sizi alıp götürüyor bir yerlere. Zaten sanatta amaç budur, sevmekle birlikte hem sevdirmek ve gönüllere şifa olabilmesi. O da bu güzel şeyleri yaşadı. Onun adına çok mutlu oldum. Hayata sanatıyla birlikte tutunuyor ve sınıfımızın neşesi. 80 yaşına rağmen çok güzel işler yapıyor" ifadelerini kullandı.

