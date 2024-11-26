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Felahiye'de Bağımlılıkla Mücadele Semineri Düzenlendi

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Felahiye'de İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'bağımlılıkla mücadele' seminerinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli katılımcılara bilgi verdi. Kaymakam Mustafa Çolak, halkın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelenin süreceğini vurguladı.

Felahiye'de İlçe Emniyet Müdürlüğünce "bağımlılıkla mücadele" konulu seminer verildi.

Kadın Gençlik Merkezi'ndeki seminerde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri, katılımcılara bağımlılıkla mücadele hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Mustafa Çolak, burada yaptığı konuşmada, halkın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Seminere, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, kurum müdürleri, mahalle muhtarları, esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, kurulan stantta bağımlılıkla mücadelede kullanılacak yöntemlerin anlatıldığı broşürler de dağıtıldı.

Kaynak: AA / Davut Bozukluhan - Güncel
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