Küçükbaş hayvan yüklü kamyonet devrildi; 1'i ağır, 2 yaralı

ADANA'nın Feke ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Feke ilçesi Kırıkuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Tekin A.'nın kontrolünü kaybettiği 33 BAB 285 plakalı küçükbaş hayvan yüklü kamyonet devrildi. Ters dönen kamyonetin sürücüsü Tekin A. ile yanındaki kardeşi Ömer A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekin A. ve Ömer A., ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tekin A., burada yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

