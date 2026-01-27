NYT: Resmi anlatının aksine Pretti'nin güvenlik güçlerine tehdit oluşturmadığı ortaya kondu

New York Times (NYT) gazetesinin analizinde, ABD'li federal yetkililerin, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince vurularak öldürülen Alex Jeffrey Pretti'nin "güvenlik güçlerine tehdit oluşturduğu" yönündeki açıklamalarının, olay anına ait görüntülerle örtüşmediği ortaya kondu.

NYT'nin kare kare incelediği video kayıtlarında, Pretti'nin olay anında ICE personeline yönelik herhangi bir tehdit oluşturmadığı, aksine olayın, kolluk kuvvetlerinin "hatalı ve orantısız müdahalesi" sonucu ölümle sonuçlandığı görüldü.

Analize göre, olay sırasında Pretti'nin bir elinde cep telefonunu tuttuğu, diğer elinin ise boş olduğu ve ICE görevlilerine yönelik tehditkar bir hareket sergilemediği tespit edildi.

Görüntülerde, bir ICE yetkilisinin Pretti'ye biber gazı sıktığı, Pretti'nin ise yüzünü korumak için elini kaldırdığı ve geri çekildiği anlar yer aldı.

Federal yetkililerin iddialarının aksine, Pretti'nin üzerindeki ruhsatlı silaha uzanmadığı ve silahın belindeki kılıfında bulunduğu belirtilirken, görüntülerde ICE ekiplerinin bu silahın varlığından haberdar olmadığının anlaşıldığı kaydedildi.

Görüntülerde Pretti'nin yere yatırılarak etkisiz hale getirildiği, bu sırada bir ICE görevlisinin biber gazı tüpüyle Pretti'yi darp ettiği, arkasında bulunan diğer görevlinin ise tehdit altında olmamasına rağmen ateş açtığı anlaşıldı.

Pretti'nin yerde hareketsiz haldeyken dahi ateş açılmaya devam edildiği ve iki ICE yetkilisi tarafından toplam 10 el ateş edildiği belirtildi.

Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) Komutanı Gregory Bovino, 24 Ocak'taki açıklamasında, Pretti'nin üzerinde 9 milimetrelik yarı otomatik tabanca bulunduğunu ve silahla görevli personele doğru yaklaştığını savunmuştu.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de aynı gün yaptığı açıklamada, "Bu olay, söz konusu kişinin kolluk kuvvetlerine en fazla zararı vermek ve onları öldürmek amacıyla olay yerine geldiği izlenimini veriyor." demişti.???????