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Yürekli ısıtan görüntüler: Fiziksel engelli oğlu için ayakta durma sehpası tasarladı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Aydın Budak isimli baba, serebral palsi hastası olan 12 yaşındaki oğlu için ayakta durma sehpası tasarladı. Uzun süreli uğraşı sonucu tamamladığı sehpayla oğlunu gezdiren Budak, "Onun tek bir gülüşü için haftalarca hayalini kurduğum aracı yaptım. Onu bu şekilde mutlu gördüm bu bana yeter." dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Aydın Budak isimli baba, serebral palsi hastası olan 12 yaşındaki oğlunu kendi imkanlarıyla yaptığı ayakta durma sehpası ile mahalle mahalle gezdiriyor.

Yüksekova'nın Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Budak isimli çocuk, serebral palsi hastası olarak dünyaya geldi. 5 çocuk babası Aydın Budak, tüm zorluklara rağmen Ahmet'e gözü gibi bakarken, onu mutlu etmek için tüm zorlulara katlandı. Çocuklarını hiçbir şekilde ihmal etmeyen Budak çevre sakinleri tarafındanbirçok babaya örnek oldu.

KENDİ İMKANLARIYLA ENGELLİ AYAKTA DURMA SEHPASI TASARLADI

Demir doğrama işini yapan Budak, Ahmet'in yüzündeki sevinci görmek için kendi atölyesinde ona özel engelli ayakta durma sehpası yapmaya karar verdi. Kendi imkanlarıyla haftalarca uğraştığı ayakta durma sehpasını hazır hale getiren baba, oğlunu ayakta durabilecek şekilde gezdirmeye başladı. Ahmet'in mutluluğu için hayalini kurduğu engelli ayakta durma sehpasının önüne taktığı demir çubukla çekerek mahalle mahalle gezdiren fedakar babanın bu merhametli davranışı görenlerin yüreklerini ısıttı.

"ONUN TEK BİR GÜLÜŞÜ İÇİN BU ARACI YAPTIM"

Fedakar baba Budak, oğlunun mutluluğu için hep hayalini kurduğu aracı yaptığını ve en sonunda oğlunu gezdirdiğini belirterek, "Onun tek bir gülüşü için haftalarca hayalini kurduğum aracı yaptım. Onu bu şekilde mutlu gördüm bu bana yeter. Serebral palsi hastası oğlumun normalde tekerlekli sandalyeleri var, onunla gezdiriyoruz fakat bir saat boyunca ayakta durması lazım ve onun için harekete geçtim. Her şekilde denedik, ayakta dururken hep ayaklarında ağrı oldu. Sonra onun o mutluluğu, o gülüşünü almak için hayalini kurduğum engelli ayakta durma sehpasını yapmaya başladım. En sonunda bitirdim ve gezdirmeye çıkarttım ve inan hiçbir şekilde sıkılmadı ve çok da mutlu oldu. O mutlu olunca zaten dünyanın en mutlusu ben oluyorum. Normalde diğer şekilde olsaydı sıkılırdı, şimdi içinden çıkmak bile istemiyor. İnşallah hiçbir sıkıntı olmasa tüm engeller için en güzel araç gereçleri yapacağım. Çünkü oğlumun mutluluğu varsa ben her şeye hazırım. Allah tüm çocuklara sağlık versin, çünkü bir çocuk annesi ve babası için değerlidir. Bugün Ahmet'in hayalini gerçekleştirdik, şükür onun mutluluğu bize yeter" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Aydın Budak Yüksekova Hakkari Güncel Yaşam Baba

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Yorumlar (6)

Yusuf Albayrakoglu:

helal olsun koca yürekli adam...Allah kolaylık versin yar ve yardımcınız olsun...Evladına ve sana sağlık ve mutluluklar dilerim...İnşallah buradan duyarlı insanlar veya yetkililer görür de daha profesyonel bir aparat yaparlar size...

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Emre Gök:

Helal olsun baba böyle olur narinin olay gibi değil örnek teşkil etmeli

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Kimesterseni:

yuregine saglik koca yigit

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zafer karga:

masallah helal osun ayrıca bir kumanda vasıtasıyla miniginde kendi kullanabilmesi sağlanırsa süper olur artık böyle anne baba haberleri istiyoruz allah razı olsun

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Özgür Yurtseven:

Rabbim tüm çocukların şifasını versin inşallah

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Aydoğan Kalyoncu:

Babalar sever ama belli etmez

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