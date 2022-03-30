FDA'den 50 Yaş Üstüne İkinci Takviye Doza Onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bugün ülkede en çok kullanılan iki aşı olan Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının ikinci takviye dozunun 50 yaş ve üstündekilere yapılmasına onay verdi. Corona virüsüne karşı bağışıklığın zaman içinde azalmasının ve Omicron varyantının oluşturduğu riskin kararda etkili olduğu belirtildi

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