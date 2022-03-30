FDA'den 50 Yaş Üstüne İkinci Takviye Doza Onay - Haberler

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FDA'den 50 Yaş Üstüne İkinci Takviye Doza Onay

DailyMotion.com - Güncel
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bugün ülkede en çok kullanılan iki aşı olan Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının ikinci takviye dozunun 50 yaş ve üstündekilere yapılmasına onay verdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bugün ülkede en çok kullanılan iki aşı olan Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının ikinci takviye dozunun 50 yaş ve üstündekilere yapılmasına onay verdi. Corona virüsüne karşı bağışıklığın zaman içinde azalmasının ve Omicron varyantının oluşturduğu riskin kararda etkili olduğu belirtildi

DailyMotion.com / Güncel

Koronavirüs, Moderna, Pfizer, FDA, Güncel, Haberler

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