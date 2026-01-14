Haberler

ABD'de FBI, devlet belgelerinin saklanması soruşturması kapsamında Washington Post muhabirinin evini aradı

ABD Federal Soruşturma Bürosu, gizli devlet belgelerini yasa dışı saklamakla suçlanan bir sözleşmeli devlet çalışanı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Washington Post muhabiri Hannah Natanson'ın evinde arama gerçekleştirdi. Arama sırasında Natanson'ın elektronik cihazlarına el konuldu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), gizli devlet belgelerini yasa dışı şekilde saklamakla suçlanan bir sözleşmeli devlet çalışanı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Washington Post muhabirinin evinde arama yaptı.

Washington Post gazetesinin haberine göre, FBI, muhabir Hannah Natanson'ın Virginia'daki evinde arama yaparak, telefonuna, bilgisayarına ve akıllı saatine el koydu.

Arama, gizli raporları evine götürüp saklamakla suçlanan sözleşmeli devlet çalışanı Aurelio Perez-Lugones hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yapıldı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Washington Post muhabiri Natanson'ın evinin ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) talebi üzerine başlatılan bilgi sızdırma soruşturması kapsamında arandığını bildirdi.

Natanson'ın Pentagon ile sözleşmeli olarak çalışan bir kişiden edindiği gizli bilgilerle haber yaptığını öne süren Bondi, söz konusu bilgileri sızdıran sözleşmeli çalışanın şu anda hapiste olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
