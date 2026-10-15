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FBI ve USPS, ABD'de şüpheli mektupları soruşturuyor, seçim ofisleri tahliye edildi

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ABD'de FBI, Posta Servisi ve Kongre Polisi, Kongre üyeleri ile seçim yetkililerinin ofislerine gönderilen ve bilinmeyen maddeler içeren şüpheli mektuplar için soruşturma başlattı. Louisiana ve Oklahoma'daki seçim ofisleri bu hafta toz madde nedeniyle tahliye edildi.

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Posta Servisi (USPS) ve Kongre Polisi, ülke genelinde Kongre üyelerinin ve seçim yetkililerinin ofislerine gönderilen ve "bilinmeyen maddeler içeren şüpheli mektuplarla" ilgili soruşturma başlattı.

Associated Press'in (AP) elde ettiği, Senato ofislerine gönderilen bilgilendirme mesajında, Kongre Polisinin başka mektupların alıcılara ulaşmasını engellemek için çalıştığı ancak bazı mektupların hedeflerine ulaşabileceği belirtildi.

Kongre'de tehdidin şimdilik Senato ile sınırlı göründüğü ancak Temsilciler Meclisi'nin de gelişmeleri takip ettiği kaydedildi.

FBI'dan yapılan açıklamada, kurumun, eyaletlerin seçimlerden sorumlu makamları ve bunlara bağlı seçim büroları da dahil olmak üzere çeşitli adreslere gönderilen şüpheli mektupları USPS ile birlikte soruşturduğu belirtildi.

Bazı mektupların bilinmeyen bir madde içerdiği kaydedilen açıklamada, her olaya müdahale için kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği yapıldığı ve mektuplardan sorumlu kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

İçinde toz halinde madde bulunan postalar nedeniyle bu hafta Louisiana ve Oklahoma eyaletlerindeki seçim ofisleri tahliye edildi.

Mektuplar, ABD'de seçime haftalar kala ortaya çıkarken, olaylar 2023'te 6 eyaletteki seçim ofislerine beyaz toz içeren gönderilerin ulaştırıldığı benzer vakaları hatırlattı.

Bu mektupların bazılarında tehdit mesajları ve fentanil izlerine rastlanmıştı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 sandalyeli Senato'nun üçte biri yenilenecek.

Kaynak: AA
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