FBI, Rusya bağlantılı siber aktörlerin Signal kullanıcılarını hedef aldığını belirtti

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı siber aktörlerin, Signal başta olmak üzere ticari mesajlaşma uygulamalarını kullanan kişileri hedef aldığını bildirdi.

Patel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Rusya bağlantılı siber aktörlerin ticari mesajlaşma uygulamalarında kullanıcıları hedef almasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "FBI, Signal dahil olmak üzere ticari mesajlaşma uygulamalarının kullanıcılarını hedef alan Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı siber aktörleri tespit etti." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu faaliyetin mevcut ve eski ABD hükümeti yetkilileri, askeri personel, siyasi isimler ve gazeteciler gibi "yüksek istihbarat değerine sahip" kişileri hedef aldığını belirten Patel, siber faaliyetlerin küresel ölçekte binlerce kişinin hesabına yetkisiz erişimle sonuçlandığını kaydetti.

Patel, söz konusu kişilerin ele geçirdikleri hesaplar üzerinden mesajlara ve kişi listelerine erişebileceğini, mağdur adına mesaj gönderebileceğini ve güvenilir kimlikleri kullanarak başka kimlik avı girişimlerinde bulunabileceğini ifade etti.

Güvenlik açığının, kullanılan uygulamalardan değil, kullanıcılardan kaynaklandığına dikkati çeken Patel, kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.