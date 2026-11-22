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MEKSİKO, 22 Kasım (Xinhua) -- Meksika, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Şubat 2025'te "En çok aranan 10 kişi" listesine eklenen "Chapo Isidro" lakaplı Fausto Isidro Meza Flores'in yakalandığını duyurdu.

Meksika Savunma Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamaya göre operasyon, ikili işbirliği kapsamında ABD istihbaratıyla kurulan koordinasyonun ardından, cuma gecesi ülkenin kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletine bağlı Guasave belediyesinde gerçekleştirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Meza Flores'in yakalanmasını veya mahkum edilmesini sağlayacak bilgileri paylaşanlara 5 milyon ABD dolarına kadar ödül vadetmişti. Meza Flores, ABD'de ülkeye uyuşturucu kaçakçılığı komplosu kurmak ile uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı ateşli silah kullanmak ve bulundurmakla suçlanıyor.

Kaynak: Xinhua