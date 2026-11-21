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Meksika ordusu, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) "En çok aranan 10 kişi" listesinde bulunan uyuşturucu karteli elebaşını ABD'nin yardımıyla yakaladı.

CNN'in haberine göre, Meksika Savunma Bakanlığı "Meza-Flores" isimli uyuşturucu kartelinin elebaşı olan ve "El Chapo Isidro" olarak anılan Fausto Isidro Meza-Flores isimli şahsın ABD'li makamların yardımıyla yakalandığını duyurdu.

Açıklamada, Sinaloa eyaletinde yakalanan Meza-Flores'in başkent Mexico City'e getirildiğine işaret edildi.

Operasyon esnasında çatışma çıktı

Açıklamada, Meza-Flores'in yakalanması operasyonu esnasında Meksika askerleri ile silahlı militanlar arasında çatışma çıktığı aktarıldı.

Meza-Flores, FBI'ın "En çok aranan 10 kişi" listesinde bulunuyordu ve kendisi hakkında bilgi verenler için 5 milyon dolar ödül verileceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA