FBI Direktörü Patel "sarhoş olduğu" için uyandırılamadığı iddiasını yalanladı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, sarhoş olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti ve medya haberlerinin itibarını zedelemesine izin vermeyeceğini belirtti. Patel, aynı zamanda The Atlantic dergisine karşı 250 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

FBI Direktörü Patel'in "sarhoş olduğu" yönündeki iddialar Senato'daki bütçe oturumunda gündeme geldi.

Demokrat Senatör Chris Van Hollen, "Çalışanlarınızın, aşırı alkollü ve akşamdan kalma olduğunuz için evinize zorla girmek zorunda kaldığına dair haberler son derece endişe verici. Eğer doğruysa bu, görev ihmalinin en ağır örneklerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Oturumda bulunan Patel ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

Patel "Medyada yer alan asılsız iddialar ve yanıltıcı açıklamaların itibarımı zedelemesine izin vermeyeceğim." dedi.

The Atlantic dergisi, 18 Nisan'daki haberinde, FBI Direktörü'nün birkaç kez sarhoş olduğunu ve güvenlik ekibinin birden fazla kez Patel'i uyandırmakta zorlandığını öne sürmüştü.

Haberde, Patel'e kilitli kapılar ardında ulaşılamadığı gerekçesiyle "kapıyı kırmak için ekipman" talebinde bulunulduğu öne sürülmüştü.

Patel'in avukatı Jesse Binnall ise haberdeki iddiaların çoğunun "yanlış, kaynaksız ve açıkça iftira niteliğinde" olduğunu savunarak, bunların "belirsiz ve kaynağı belirtilmemiş ifadelere" dayandığını vurgulamıştı.

Patel, hakkında "yanlış iddialarda bulunduğu" gerekçesiyle The Atlantic'e 250 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
