FBI Direktörü Kash Patel, The Atlantic'e 250 milyon dolarlık tazminat davası açtı

ABD Federal Soruşturma Bürosu Direktörü Kash Patel, The Atlantic dergisinin kendisi hakkında sarhoş olduğu iddialarını yalanlayarak 250 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Patel, derginin haberiyle itibarının zedelendiğini savunuyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'in, görevdeki davranışlarıyla ilgili yanlış iddialarda bulunduğu gerekçesiyle The Atlantic'e 250 milyon dolarlık tazminat davası açtığı bildirildi.

İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin haberine göre, Patel, The Atlantic dergisinin "sarhoş olması dolayısıyla güvenlik ekibinin kendisini birden fazla kez uyandırmakta zorluk çektiği iddiasını" haberleştirmesini yargıya taşıdı.

Dergiden 250 milyon dolarlık tazminat talep edilen dava dilekçesinde, haberin Patel'in itibarını zedelemek ve onu görevden uzaklaştırmak amacıyla hazırlanmış "yanlış ve uydurma iddialar" içerdiği savunuldu.

Ayrıca, The Atlantic'in Patel'e haberde yer alan iddialara yanıt vermesi için yeterli süre tanımadığı ve avukatı tarafından gönderilen "yayın öncesi" mektubu dikkate almadığı öne sürüldü.

The Atlantic, Patel'e ilişkin iddiaların yer aldığı haberle ilgili "Kash Patel hakkındaki haberlerimizin arkasındayız ve bu temelsiz davaya karşı The Atlantic'i ve gazetecilerimizi şiddetle savunacağız." ifadelerini kullandı.

Dergi, makalenin "yirmiden fazla kişiyle" yapılan görüşmelere dayandığını belirtirken, muhabir ise derginin yorum almak için gerekli adımları atmadığı suçlamalarını reddetti.

ABD Yüksek Mahkemesinin 1964 tarihli kararına göre, kamu görevlilerinin kendilerine iftira atıldığına yönelik davaları kazanabilmesi için haberin "kasıtlı kötü niyetli" olduğunu kanıtlaması gerekiyor.

FBI Direktörü Patel'in "sarhoş olduğu" için birçok kez uyandırılamadığı iddiası

The Atlantic dergisi, FBI Direktörü'nün "gözle görülür sarhoşluğu ve açıklanamayan devamsızlıklarının" endişe oluşturduğunu iddia etmişti.

Adalet Bakanlığı ve Beyaz Saray yetkililerine iletildiği öne sürülen bilgilere göre, güvenlik ekibi, FBI Direktörü'nü birkaç kez sarhoş olduğu zamanlarda uyandırmakta zorlanmıştı.

Patel'e kilitli kapılar ardında ulaşılamadığı gerekçesiyle "kapıyı kırmak için ekipman" talebinde bulunulduğu öne sürülmüştü.

Patel'in avukatı Jesse Binnall ise haberdeki iddiaların çoğunun "yanlış, kaynaksız ve açıkça iftira niteliğinde" olduğunu savunarak, bunların "belirsiz ve kaynağı belirtilmemiş ifadelere" dayandığını vurgulamıştı.

Binnall, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Mahkemede görüşürüz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

