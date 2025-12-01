FBI, Direktör Patel İçin 'Dümensiz Gemi' Diye Tanımlandı

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) bazı aktif çalışanları ve emekli olan ajanlar tarafından hazırlanan raporda, Direktör Kash Patel'in yönetimindeki kurum "dümensiz gemiye" benzetildi.

ABD basınına sızan 115 sayfalık rapora göre, FBI Direktörü Patel, aktif ve emekli olmak üzere 24 kurum çalışanı ve bazı analistlerden oluşan bir ittifakın sert eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.

FBI, "dümensiz bir gemi" ve "tamamen berbat" olarak tanımlanırken, kurumun direktörü Patel için "başarılı olmak için gereken deneyime veya duruşa sahip olmadığı" ifadeleri yer aldı.

Patel'in liderliğinin ilk 6 ayını kapsayan raporda ifadesi yer alan bazı kaynaklar, FBI Direktörü'nün "başından büyük işler çevirdiği" ve Yardımcısı Dan Bongino'nun da "bir nevi palyaço" olduğu iddiasında bulundu.

Patel'e yöneltilen yoğun eleştirilerin bir kısmı, bu süreçte silahlı saldırı sonucu öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk suikastının ardından ortaya koyduğu tutum ve davranışlarından kaynaklanıyor.

Patel, Charlie Kirk soruşturmasını tehlikeye atabilecek erken kamuoyu açıklamaları yapmak, şüpheli tutuklandığında diğer kurumların çalışmalarını kendine mal etmek ve yetkili ajana bağırıp küfür etmekle suçlanıyor.

Patel'e yönelik iddialar arasında kişisel seyahatleri için hükümet uçaklarını kullanmak, kız arkadaşını korumak için bir SWAT ekibi görevlendirmek ve aktif soruşturmalar sırasında zamansız kamusal açıklamalarda bulunmak da yer alıyor.

Söz konusu raporun, bu hafta sonu ABD Temsilciler Meclisi ve Senato Adalet komitelerine sunulması bekleniyor.