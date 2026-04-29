Fazıl Say yeni caz projesi "Jazz Quint" ile Türkiye turnesine çıkacak

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, caz odağındaki yeni projesi "Say Plays Jazz on Tour with Skoda" ile bu yaz Türkiye turnesine çıkacak.

Pozitif Müzik organizasyonuyla gerçekleştirilecek turnede, Fazıl Say, Jazz Quintet Skoda desteğiyle Türkiye genelinde 7 şehirde, 10 konser verecek.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Biz İstanbul'da gerçekleştirilen basın toplantısına katılan sanatçı Say, değerli müzisyenlerin katılımıyla ilk kez Jazz Quintet projesini hayata geçirdiklerini belirterek, turne sonrası bir albüm çalışması yapacaklarını ve 2027'den sonra da dünyanın her tarafına projeyi götüreceklerini söyledi.

"İnanılmaz müzisyenlerle de çalışmak çok değerli"

Sanatçı Say, projenin kendisi için enteresan bir deneyim olacağını dile getirerek, "(Projede) Hiç yapmadığım şeyleri deneyeceğim. Eski ve yeni bestelerim, eski bestelerimin yeni formatları ve doğaçlamalar olacak. İnanılmaz müzisyenlerle de çalışmak çok değerli." dedi.

Turnenin ve albümün konseptine de değinen Say, şunları kaydetti:

"Alışılmış caz standartlarının çalınıp, alkışlanması gibi bir şey değil. Çalmaya başladığınızda 85-90 dakika sonuna kadar birbirine bağlı senfoni gibi. Arada alkış olmayacak. Ben caz da yapan bir klasik müzisyenim. Kendi müziğimi yapıyorum. 6, 7 şarkım var. Bunların 3, 4 tanesi yeni, diğerleri eski bilinen şarkılarım. Sözel olmayan parçalarda 5 müzisyen enstrümantal olarak anlatıcı."

"Ben hep müziğin sanatçının ruhunu temsil etmesi gerektiğine inandım"

Usta sanatçı, kendi müziğinde günlük dertlerinden sokak hayvanlarına kadar yaşadığı çağın dertlerini anlatmaya çalıştığının altını çizerek, proje kapsamında ayrıca ilk kez Aşık Veysel'in "Kara Toprak" eserini Jazz Quintet'le farklı bir formatta seslendireceklerini aktardı.

Bugün kendisi dahil olmak üzere müzisyenlerin popüler kültürün ve kapitalizmin kurbanı olduğuna dikkati çeken Say, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu durum dünyada da böyle, sadece Türkiye'de değil. En kötü, vasat (müzik) 100 katı ilgi görüyor. Çünkü basitlikten, kolaycılıktan yola çıkılıyor. Ben hep müziğin sanatçının ruhunu temsil etmesi gerektiğine inandım. Bu yolda sabırla devam ediyoruz. Az kişi değiliz. Konserlerimize 5 bin, 10 bin kişi geldiği de oluyordur ve bu turnenin konserleri de ilgi çekecektir diye düşünüyorum. Bu anlamda Doğuş Holding ve Pozitif Müzik'i kutluyorum. Beraber çok güzel adımlar atacağız."

"Bu proje, ruhuyla ve önemli müzisyenlerin desteğiyle harika bir şeye dönüşecek"

Flüt sanatçısı Aslıhan And Say da projede yer almaktan dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Bu proje, hem ruhuyla hem de önemli müzisyenlerin desteğiyle harika bir şeye dönüşecek diye düşünüyorum. Kendi adıma çok heyecanlıyım. Besteler adına da çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Turne programında vokalde yer alacak Ezgi Alaş da bugüne kadar müzikal yolculuğunun çok farklı yerlerde seyrettiğini anlatarak, "Bu proje benim hayatımın bir dönüm noktası olacak. Çünkü bu kadar önemli bir projede, bu kadar önemli isimlerle olduğum için özellikle Fazıl Say'a çok teşekkür ederim. Kendisi beni bu projeye dahil etti. Hem müzikal hem de müzisyenlik adına bu projenin bana çok şey öğreteceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Seyirciyle iletişimde özgürlüğü sağlamaya çalışacağız"

Caz müzisyeni Ferit Odman da Ankara Devlet Konservatuvarında Fazıl Say ile aynı hocalardan eğitim gördüğünü belirterek, "Şimdi beraber bir projede çalıyor olmak benim için büyük bir gurur. Skoda'ya, Doğuş Grubuna ve Pozitif'e ayrıca teşekkürler. Bu çok önemli bir proje. Genel olarak seyirciyle iletişimde özgürlüğü sağlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Flüt ve saksafon sanatçısı Serdar Barçın, Say ile beraber çalmanın her zaman potansiyelini zorlayan bir süreç olduğuna dikkati çekerek, "Çok fazla müzisyenle bunu yaşamadım ama Fazıl Say'la çalarken potansiyelimi daha fazla yükseltmek zorunda kaldığımı hissediyorum. Bu müzisyen açısından içsel bir şey. Bu yüzden projede benim potansiyelimin en yüksek halini izleyeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Pozitif Programlama ve İçerik Yönetim Direktörü Hakan Özdemirci ise turne kapsamında konserlerin gerçekleştirileceği tüm mekanları incelediğini ve büyük heyecan duyduğunu belirterek, turne programı hakkında bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca d.ream Entertainment Genel Müdür Yardımcısı Batuhan Alioğlu ve Skoda Türkiye Genel Müdürü Zafer Başar konuşma yaptı.

Projede klasik konser formunun ötesine geçilecek

"Say Plays Jazz", Fazıl Say'ın bugüne dek geliştirdiği müzikal anlatının yeni bir evresi olarak öne çıkıyor. Sanatçının projede, caz beşlisi için özel olarak bestelediği yeni eserlerin yanı sıra geçmiş dönem çalışmalarının caz formundaki yepyeni düzenlemeleri de yer alacak.

Ayrıca Say, bu projede klasik konser formunun ötesine geçerek, bütünlüklü bir sahne kurgusu sunuyor. Bu yaklaşım, konseri yalnızca bir performans olmaktan çıkarıp baştan sona deneyimlenen bir anlatıya dönüştürecek.

Projede sahne alacak Fazıl Say Jazz Quintet, alanlarında uluslararası başarıya sahip müzisyenleri bir araya getiriyor. Sahnede Fazıl Say'a vokaliyle Ezgi Alaş, flütle Aslıhan And Say, saksafonda Serdar Barçın ve caz sahnesinin önemli davulcularından Ferit Odman eşlik edecek.

İlk konser Balıkesir'de 19 Temmuz'da Ayvalık Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek.

Konser programı kapsamında topluluk, 24 Temmuz'da İzmir'de Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda, 25 Temmuz'da Efes Antik Tiyatrosu'nda, 26 Temmuz'da Muğla'da Bodrum Antik Tiyatro'da, 2 ve 3 Eylül'de İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, 13 Eylül'de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 16 Eylül'de Denizli Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda, 17 Eylül'de Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda ve 27 Eylül'de Ankara'da Bilkent Odeon'da sahne alacak.

Konser biletleri, 4 Mayıs'tan itibaren Biletix, Passo ve Bubilet üzerinden temin edilebilecek.