Haberler

Fazıl Say, ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu

Fazıl Say, ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda yeni ve sevilen eserlerini seslendirdi. Konserde Aslıhan And, Asya Fateyeva ve Seda Kırankaya eşlik etti. Say, turnesine 19 Temmuz'da Ayvalık'ta devam edecek.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserde yeni ve sevilen eserlerini müzikseverlerle buluşturdu.

Üç bölümden oluşan konserde Say'a flüt sanatçısı Aslıhan And, uluslararası alanda tanınan saksafon sanatçısı Asya Fateyeva ile mezzo-soprano vokalist Seda Kırankaya eşlik etti.

Konser, Say ile And'ın birlikte yorumladığı "Bosphorus Romance" ile başladı. İlk bölümde ayrıca Ludwig van Beethoven'ın "Für Elise", Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Rondo alla Turca" ve Fazıl Say'ın "Bodrum" adlı eserleri, sanatçının piyano yorumuyla dinleyiciyle buluştu.

Konserin ikinci bölümünde sahne alan Asya Fateyeva, Fazıl Say'ın "Saksafon Süiti"ni seslendirdi.

Eser öncesinde dinleyicilere hitap eden Say, "Saksafon Süiti"ni 2012 yılında Japon saksafon sanatçısı Nobuya Sugawa için bestelediğini belirterek, eserin daha sonra dünyanın birçok ülkesinde farklı sanatçılar tarafından yorumlandığını söyledi.

Eseri ilk kez Türkiye'de Asya Fateyeva ile seslendirdiklerini ifade eden Say, altı bölümden oluşan "Saksafon Süiti"nin Anadolu motifleri, Bektaşi müziği ve cazdan esinlenerek kaleme alındığını dile getirdi.

Konserin son bölümünde sahne alan mezzo-soprano Seda Kırankaya'yı dinleyicilere tanıtan Say, sanatçıyla ilk kez 2016'da Ankara'da düzenlenen Genç Solistler Konseri'nde birlikte sahne aldıklarını hatırlattı.

Kırankaya'nın yıllar içinde önemli bir yorumcu haline geldiğini belirten Say, birlikte hazırladıkları "Çılgın Nar Ağacı" albümünü dinleyicilere tavsiye etti.

Programın son bölümünde Say'ın Nazım Hikmet'in "Memleketim", Metin Altıok'un "Düşerim", Ahmed Arif'in "Hasreti Uykularda", Ahmet Telli'nin "Yorgun Çocuklardık", Ahmet Erhan'ın "Gel Yürüyelim" ve Murathan Mungan'ın "Kırılgan" şiirlerinden bestelediği eserler seslendirildi.

Sanatçılar konseri, Ozan Muhyiddin Abdal'ın dizelerinden bestelenen Fazıl Say'ın repertuvarının sevilen eserlerinden "İnsan İnsan" ile tamamladı.

ENKA Açıkhava Tiyatrosu konserinin ardından turnesine devam edecek olan Fazıl Say, 19 Temmuz'da Balıkesir Ayvalık Amfitiyatrosu'nda sahne alacak.

Sanatçı daha sonra Fransa, İtalya, Almanya ve İsviçre'de konserler verecek. Turne, Türkiye'de gerçekleştirilecek konserlerin ardından 27 Eylül'de Ankara'da sona erecek.

Kaynak: AA / Mustafa Tunçer
İspanya hükümeti, Başbakan'ın eşinin Ankara'ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi

Resmi davetliydi, Ankara'ya gelmesine izin çıkmadı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı

İstanbul pozları veren bu isim bir başbakan: NATO öncesi keyif yaptı
AK Parti Afyonkarahisar'da iki istifa birden

Aynı günde, iki başkan birden istifa etti
Gazeteci Barış Pehlivan'ın eski sevgilisinden 'taciz' iddiası! Savcılığa suç duyurusunda bulundu

Eski sevgilisinden ünlü gazeteciye skandal suçlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi

Ünlü fenomen, G.Saray'ın yıldızıyla boğazın tarihi yalısında evlendi
ABD, NATO'dan çıkaracak mı? Trump'ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış

ABD'yi NATO'dan çıkaracak mı? Ankara'ya gelirken çarpıcı çıkış
Düz alan bulamayınca çay alım yerinin üstü halı saha oldu

Düz alan bulamayan Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu
Hamaney'e veda töreninde tarihi anlar: Binlerce kişi sabah namazını bekliyor

Görüntüler inanılmaz: Binlerce kişi sabah namazını bekliyor

Freni boşalıp devrilen kamyonun şoförü öldü; yakınları feryat etti

Gördüğü manzara karşısında dayanamayıp yola yığıldı
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi

ABD'den ilk üst düzey konuk! İkramlar arasından tercihi mest etti
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı