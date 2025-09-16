Haberler

Fazıl Say, Batılı Müzikçileri Gazze İsyanına Ses Vermeye Çağırdı

Besteci ve piyanist Fazıl Say, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek Batılı meslektaşlarına sessizliklerini bozma çağrısında bulundu. Gazze'deki durumu 'soykırım' olarak nitelendiren Say, müzik dünyasına insan olma ve haksızlığa sessiz kalmama mesajı verdi.

Besteci ve piyanist Fazıl Say, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, Batılı meslektaşlarına sessizliklerini bozma çağrısında bulundu.

Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı'daki başlıca klasik müzik kurumlarının "İsrail yanlısı" tutumunu eleştirerek, "Bu benim için utanılacak bir durumdur. Çok yalnız hissettiğim bir ortamdayım, müzik yaparken, duygularımı paylaşırken bile… Öyle manipüle ki Filistin destekçilerini 'antisemitizm' ile suçlayan, çirkinleşmiş bir haldeler. Utanç duyacaklar. Huzurla uyuyamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki işgalin "soykırım" olduğunu vurgulayan Say, paylaşımında meslektaşlarına şu çağrıda bulundu:

"Gazze'de yapılan bir soykırımdır, nokta. Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız, meslektaşlarım. Kendinize gelin müzik dünyası! İnsan olun, lütfen... Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın. Şimdi istediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz. Kalan ömrümü, onurumla yaşamak istiyorum. Siz istediğiniz konseri çalın, içinize siniyorsa."

