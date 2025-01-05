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Fazıl Say, 50. Yıl Konserini İzmir'de Verdi

Fazıl Say, 50. Yıl Konserini İzmir'de Verdi
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Piyanist ve besteci Fazıl Say, İzmir'de düzenlediği 'Piyano başında 50. Yıl' konseriyle müzik kariyerinin 50. yılını kutladı. Konserde, İzmir için özel besteleri ve yeni eserlerinin prömiyerini gerçekleştirdi.

Piyanist ve besteci Fazıl Say, sahnedeki 50. yılını İzmir'de düzenlenen "Piyano başında 50. Yıl" konseriyle kutladı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konser öncesinde konuşan Say, Türkiye'nin en önemli salonlarından birinde kendisi için böyle önemli bir konser düzenlendiği için mutlu olduğunu söyledi.

Konserdeki eserlerin birçoğunu sanatseverlerin İzmir'de ilk kez dinleyeceğini belirten Say, "İlk eser İzmir ile hayli alakalı. 2024 yılında bestelediğim Kehanetler Tapınağı 'Klaros'. Klaros biliyorsunuz Menderes ilçesine yakın antik kent ve kutsal alan. 3 bin 500 yıllık hikayesi olan, kahinlerin ve kehanetlerin başkenti olarak bilinen çok enteresan hikayelerin beraberinde geldiği Klaros beni çok etkilemişti. Piyano ile bu kehanetler ve kahinler dünyasını çağdaş bir eser olarak anlatma fikri doğmuştu. Bin yıllar öncesine hayali bir yolculuk yapmaktı amacım." diye konuştu.

Konserde Say'ın yeni piyano eserlerinin İzmir prömiyeri de yapıldı.

Say, konserde kahinlerin ve kehanetlerin merkezi kabul edilen Klaros'u güçlü müziğiyle betimlediği yeni eseri Kehanetler Tapınağı "Klaros", Samed Behrengi'nin eserinden esinlenerek bestelediği "Küçük Kara Balık" ve çok sevilen eseri İnsan İnsan'ın piyano versiyonunu İzmirli dinleyicilerle buluşturdu.

Sanatçının yeni eserlerinin İzmir prömiyerinde yer alan diğer eser ise Say'ın flüt ve piyano için bestelediği "Bosphorus Romance" oldu.

Parçada, Fazıl Say'a flüt sanatçısı Aslıhan And eşlik etti.

Prömiyer eserlerinin yanı sıra Say'ın "Karatoprak" ve F. Schubert'in "Arpeggione" sonatı da konserde seslendirilen eserler arasında yer aldı.

Konseri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve müzikseverler dinledi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
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