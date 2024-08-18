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Fatsa Devlet Hastanesi'nde İş Bırakma Eylemi Yapan Sağlık Emekçilerine Uyarı Cezası

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Fatsa Devlet Hastanesi'nde Genel Sağlık-İş Sendikası'nın çağrısıyla iş bırakma eylemi yapan sağlık emekçilerine uyarı cezası verildi. Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, idarecilerin bu tip cezaları vererek yargı yoluyla iptal ettirmemizi sağladıklarında devleti zarara uğrattıkları da akıldan çıkmaması gerekir.

HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Fatsa Devlet Hastanesi'nde Genel Sağlık-İş Sendikası'nın çağrısıyla iş bırakma eylemi yapan sağlık emekçilerine uyarı cezası verildi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, "Siyasi iktidarın vekilleri olan idareciler tarafından çok iyi dikkat çekmiş olacağız ki iş bırakma kararımıza uyan üyelerimize uyarı cezası verilmiştir. İdarecilerin bu tip cezaları vererek yargı yoluyla iptal ettirmemizi sağladıklarında devleti zarara uğrattıkları da akıldan çıkmaması gerekir" dedi.

Sağlık emekçileri, sağlıkta yaşanan şiddete dikkat çekmek için çeşitli eylemler yaptı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde Genel Sağlık-İş Sendikası'nın çağrısıyla iş bırakma eylemi yapan sağlık emekçileri hakkında idari soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında sağlık emekçilerine "uyarı" cezası verildi.

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, sağlık emekçilerine verilen "uyarı" cezasını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Uğur, şöyle konuştu:

"22 yıllık siyasi iktidarın sağlıkta dönüşüm programı adı altında sağlığı ticarileştiren, sağlık emekçilerini itibarsızlaştıran politikalarının sonucudur sağlıkta şiddet. Caydırıcı önlemler alınmadığı için etkin ve uygulanabilir sağlıkta şiddet yasası hayata geçirilmediği için yanlış politikalarının sonucudur sağlıkta şiddet. Sağlıkta şiddet her geçen gün artarak devam etmektedir. Genel Sağlık İş Sendikası olarak, Ordu'nun Fatsa Devlet Hastanesi'nde sağlık emekçilerini itibarsızlaştıran politikaları etmek için, sağlıkta şiddete dikkat çekmek için ve idarecilerin sağlıkta şiddeti önleyecek politikalarını hayata geçirmek için iş bırakma kararı almıştık.

Siyasi iktidarın vekilleri olan idareciler tarafından çok iyi dikkat çekmiş olacağız ki iş bırakma kararımıza uyan üyelerimize uyarı cezası verilmiştir. Ancak o idareciler unutmamalıdır ki ülke genelinde sağlıkta şiddeti önleyici önlemler alınmadığı sürece yarın kendileri de o koltuklardan kalktıkları zaman şiddete uğrayabilme ihtimalleri vardır. İşte o zamanda yine yanlarında Genel Sağlık İş olacak, yine yanlarında üyelerimiz olacaktır. Şu da iyi bilinmelidir; daha önce sendikamız iş bırakma kararlarımızın arkasından verilen bütün cezaları yargı yoluyla iptal ettirmiştir. İdarecilerin bu tip cezaları vererek yargı yoluyla iptal ettirmemizi sağladıklarında devleti zarara uğrattıkları da akıldan çıkmaması gerekir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Derya Uğur Yargı Fatsa Hukuk Sağlık Politika Güncel Haberler

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