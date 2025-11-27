Haberler

Fatsa'daki Kuyumcu Hırsızlığı Zanlısı Tutuklandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kuyumcudan hırsızlık yaparak kaçan C.Y. (28) Diyarbakır'da yakalanarak tutuklandı. Gözaltında bulunan zanlının evinde ele geçirilen altınlar kuyumcuya teslim edildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kuyumcudan hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir kuyumcudan 25 Kasım Salı günü bir miktar altını aldıktan sonra kaçan C.Y. (28) Diyarbakır'da yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Y, Fatsa Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının Fatsa ilçesinde kiraladığı evde ele geçirilen altınlar da kuyumcuya teslim edildi.

Öte yandan C.Y'nin hırsızlık anında kullandığı koli bandında parmak izinin çıktığı, polis tarafından kimliğinin bu şekilde tespit edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
