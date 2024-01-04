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Fatsa'da Sahte İçkiden Zehirlenen Kişi Hayatını Kaybetti

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Cemil Can (49), hayatını kaybetti. Yılbaşı gecesi baş ağrısı, bilinç bulanıklığı ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran Can, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi altına alındı. Can'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesi ile hastanede tedavi altına alınan Cemil Can (49), hayatını kaybetti.

Yılbaşı gecesi baş ağrısı, bilinç bulanıklığı ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran Cemil Can, sahte içkiden zehirlendiği şüphesi ile tedavi altına alındı. Can, bugün tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Can'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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