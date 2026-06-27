Fatsa'da sağanak etkili oldu
Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. Ekipler su tahliye çalışmalarına başladı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.
Ekipler, olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması yürütüyor.
Kaynak: AA / Nursel Kızıl