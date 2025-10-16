Fatsa'da Patpat Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Ordu'nun Fatsa ilçesinde patpat tarım aracının devrilmesi sonucu 67 yaşındaki sürücü Mustafa Ozan hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Fatsa ilçesi Yukarıbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçeden odun taşıyan Mustafa Ozan'ın kontrolünü yitirdiği patpat, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde devrilen patpatın altında kalan sürücü Mustafa Ozan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ozan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel