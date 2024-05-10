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Fatsa'da Karayolu Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında program gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce Plevne Meydanı'nda düzenlenen programda, öğrenci, sürücü ve yayalar trafik kuralları konusunda bilgilendirildi. Jandarma tarafından kullanılan araç gereç ve malzemeler tanıtıldı, broşür dağıtıldı. Programa Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay da katıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında program gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce Plevne Meydanı'nda düzenlenen programda, öğrenci, sürücü ve yayalar trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

Jandarma tarafından kullanılan araç gereç ve malzemeler tanıtıldı, broşür dağıtıldı.

Programa Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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