Fatsa'da Kamyon Şoförü Ali Keskin'in Cansız Bedeni Bulundu

Fatsa'da Kamyon Şoförü Ali Keskin'in Cansız Bedeni Bulundu
Güncelleme:
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, park halinde bulunan kamyonda yaşamını yitirmiş olarak bulunan Ali Keskin'in ölüm nedeni yapılan otopside kalp krizi olarak belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde Ali Keskin'in (48), park halindeki kamyonda cansız bedeni bulundu.

Olay, bugün akşam saatlerinde Yalıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Fatsa Belediyesi'nde kamyon şoförü olarak çalışan Ali Keskin'den haber alamayan yakınları, durumu belediye görevlilerine bildirdi. Belediye yetkilileri, araç takip sistemi üzerinden yaptıkları araştırmada Keskin'in şoförlüğünü yaptığı kamyonun Yalıköy'de park halinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye giden belediye ekipleri, Keskin'i kamyonun içerisinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Keskin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Keskin'in cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside Keskin'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
