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Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bahçeler Mahallesi'nde Kazım Ç. (70) yönetimindeki 55 BY 384 plakalı otomobil ile Fatma Y. (48) idaresindeki 52 ACU 037 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Kazım Ç. ve Fatma Y. ile beraberindeki Betül Y. (21), Büşra Nur Y. (18) ve Büşra B. (21) yaralandı.

Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Nursel Kızıl
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